Корпорация развития Московской области планирует привлечь пять инвесторов в индустриальный парк «Есипово», который расположен в городском округе Солнечногорск в текущем году.

Планируется, что новые резиденты создадут 919 рабочих мест и инвестируют 7,75 миллиона рублей. К возможным форматам для резидентов относятся аренда или выкуп земельного участка.

Корпорация планирует продолжать развивать автомобильную промышленность в регионе, привлекая автопроизводителей в индустриальный парк. Для резидентов «Есипово» действует три вида мер господдержки: налоговые льготы, субсидии, льготные займы.

— К 2025 году КРМО планирует разместить в индустриальном парке 25 резидентов. Полезная площадь парка составляет 201 гектар: 116 гектаров уже занято резидентами, а 85 гектаров свободны для новых производств, — сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

В апреле прошлого года здесь открылся завод Mercedes, который строился менее двух лет. К 2026 году общий объем инвестиций в завод составит около 20 миллиардов рублей.