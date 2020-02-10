RusCable Club 2020
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Модернизация

"Россети Московский регион" снижает потери при передаче электроэнергии по своим сетям

«Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») отмечает снижение потерь электрической энергии при передаче по сетям компании. По итогам 2019 года потери составили 7,67% от отпуска электроэнергии в сеть. Годом ранее этот показатель достигал 8,10% от отпуска в сеть. В натуральном выражении потери сократились более чем на 400 млн кВтч. Такого объема электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечивать электроснабжение Сергиево – Посадского района Подмосковья в течение года.

«Россети Московский регион» ежегодно проводит комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях компании. Применяются как технические, так и организационные решения. Одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь – установка приборов учета с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями Московской области и Новой Москвы. По итогам 2019 года установлено около 72 тыс. «умных» счетчиков. Реализация программы по замене старых счетчиков на новые интеллектуальные приборы учета продолжится и в текущем году. Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.

Продолжается рейдовая работа по выявлению неучтенного потребления, проведению инструментальных проверок приборов учета потребителей, контрольному снятию показаний.

Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из основных показателей эффективности электросетевой компании. Сэкономленные за счет мероприятий по снижению потерь средства, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что приобретает особую актуальность в условиях осенне-зимнего периода.

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Компания: ПАО "МОЭСК"

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