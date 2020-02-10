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Инвестиции (проекты)

В Воронежской области появится новый спорткомплекс почти за 100 млн рублей

В Воронежской области появится новый спорткомплекс почти за 100 млн рублей

10 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Воронежской области окончательно определились с местом строительства нового крупного спортивного объекта. В текущем году строительство такого объекта будет начато во втором по величине городе региона – в Борисоглебске, в Юго-Восточном микрорайоне города.

Крупный спортивный объект будет создаваться в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость строительства и оснащения оценивается почти в 100 млн рублей (если точнее, то в 93 млн). При этом свои инвестиции в размере 20 млн рублей в строительство спортивного комплекса внесёт одно из крупнейших предприятий области – завод «Борхиммаш». Это предприятие известно, например, тем, что создаёт системы охлаждения для проектов «Газпрома».

Губернатор области А.Гусев поблагодарил руководство предприятия за активное участие в развитии инфраструктуры. В частности, было напомнено о том, что в прошлом году «Борхиммаш» вложил около 40 млн рублей на реализацию проекта водозабора, обеспечивающего чистой питьевой водой десятки тысяч жителей области.

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