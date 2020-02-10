Адыгейские электросети начали ремонтную кампанию 2020 года

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту электросетевого оборудования в районах территории ответственности филиала. В феврале планируется отремонтировать три высоковольтных энергообъекта и 22 единицы распределительного оборудования.

Энергетики провели ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Очистные сооружения – Степная» в Белореченском районе Краснодарского края. На ЛЭП выполнили замену 60 изоляторов и расчистку охранных зон от древесно-кустарниковой растительности на площади 2 га.

Специалисты также выполнили текущий ремонт подстанций 35 кВ «Заречная» и «Промсточная». Энергообъекты обеспечивают подачу электроэнергии для потребителей поселка Заречный Белореченского района Краснодарского края и поселка Западный города Майкоп Республики Адыгея. В населенных пунктах проживает более 6 тыс. человек.

В станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея капитально отремонтированы две комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение 3,5 тысяч потребителей населенного пункта.

В феврале текущего года энергетики планируют отремонтировать три высоковольтных энергообъекта и 22 единицы распределительного оборудования в населенных пунктах Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Адыгеи и Апшеронского, Белореченского районов Кубани.