RusCable Club 2020
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Модернизация

Адыгейские электросети начали ремонтную кампанию 2020 года

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту электросетевого оборудования в районах территории ответственности филиала. В феврале планируется отремонтировать три высоковольтных энергообъекта и 22 единицы распределительного оборудования.

Энергетики провели ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Очистные сооружения – Степная» в Белореченском районе Краснодарского края. На ЛЭП выполнили замену 60 изоляторов и расчистку охранных зон от древесно-кустарниковой растительности на площади 2 га.

Специалисты также выполнили текущий ремонт подстанций 35 кВ «Заречная» и «Промсточная». Энергообъекты обеспечивают подачу электроэнергии для потребителей поселка Заречный Белореченского района Краснодарского края и поселка Западный города Майкоп Республики Адыгея. В населенных пунктах проживает более 6 тыс. человек.

В станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея капитально отремонтированы две комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение 3,5 тысяч потребителей населенного пункта.

В феврале текущего года энергетики планируют отремонтировать три высоковольтных энергообъекта и 22 единицы распределительного оборудования в населенных пунктах Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Адыгеи и Апшеронского, Белореченского районов Кубани.

– Важно, что все работы выполняем собственными силами без привлечения подрядных организаций. Проведение работ хозяйственным способом экономит время и средства, а также повышает качество их выполнения, – сообщил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

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Компания: Россети Кубань

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