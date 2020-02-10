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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательских комитетов СИГРЭ B4/A3

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательских комитетов СИГРЭ B4/A3

10 февраля 2020, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B4, НИК A3
Отрасль: Электроэнергетика 

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

B4/A3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B4_A3.86 _Fault Current Limiting Technologies for DC Grids.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B4 Chairperson: Mohamed RASHWAN, mrashwan@transgridsolutions.com

SC B4 Secretary: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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