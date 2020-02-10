Меры по повышению энергетической эффективности были представлены заместителем министра экономического развития Михаилом Расстригиным на прошедшем 7 февраля заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика».

«По нашему мнению, первоочередные действия по повышению энергетической эффективности должны быть сосредоточены в наиболее энергоемких секторах экономики: жилищном секторе, энергетике, обрабатывающей промышленности. Ключевым драйвером для высвобождения существенного накопленного потенциала энергоэффективности и снижения энергоемкости ВВП является технологический фактор, а именно развитие и внедрение современных энергосберегающих технологий» - заявил Михаил Расстригин.

Всего было представлено 6 ключевых мероприятий, которые могут принести наибольший эффект уже в ближайшее время.

Первое предложение касается повышения эффективности потребления тепловой энергии в МКД, в первую очередь, за счет установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, общедомовых приборов учета тепла и утепления зданий. Причем, предлагается данные мероприятия частично субсидировать государством. По расчетам, инвестиции составят порядка 56 млрд. руб. в, в том числе за счет средств бюджета – 20 млрд. руб., а эффект – 9 млрд. руб. в год.

Согласно второму предложению повышение эффективности потребления электрической энергии в МКД можно достичь путем 100%-го субсидирования мероприятий по замене освещения мест общего пользования на энергоэффективное, установки систем управления освещением, установки систем АИИСКУЭ и общедомовых приборов учета электрической энергии при проведении капитального ремонта МКД. Затраты составят 2 млрд. руб. в год, годовой эффект– 1 млрд. руб.

Третье предложение направлено на повышение энергетической эффективности в электроэнергетике за счет более масштабного внедрения парогазовых технологий на базе газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, при модернизации крупных ГРЭС. Инвестиции в развитие высокотехнологичных производств, по расчетам, составят 1 трлн. руб. (за период 2027-2035 гг.), а прямой и косвенный эффекты от экономии топлива – 220 млрд. руб.

Четвертое предложение касается реализации типовых энергоэффективных мероприятий в бюджетном секторе, таких как, установка индивидуальных тепловых пунктов с приборами учета тепла и переход на энергоэффективное освещение. Затраты составят порядка 6 млрд. руб. в год бюджетных средств в течение 10 лет, а эффект – 7 млрд. руб. в год. Это позволит, напрямую сократить в последствии финансовую нагрузку на бюджет за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Пятым предложением является обеспечение софинансирования энергосбережения и повышения энергоэффективности (в том числе, энергосервисной деятельности) за счет использование механизма льготного кредитования субъектов МСП по «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» и предоставление кредитов компаниям по льготной ставке 9,6 % годовых.

Последним предложением предусматривается снижение размера и срока предоставления обеспечения энергосервисного контракта, а также распространение системы факторинга при реализации энергосервисных договоров. По расчетам, это позволит увеличить объем заключаемых энергосервисных договоров на 2 млрд. руб. ежегодно.

Таким образом, первоочередные предложения Минэкономразвития России по повышению энергетической эффективности способны приносить прямой и косвенный эффект от экономии энергетических ресурсов до 240 млрд. руб. ежегодно и за 10 лет их реализации снизить энергоемкость ВВП за счет технологического фактора на 6 % относительно 2018 года.