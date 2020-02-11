«Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Севкавказэнерго» завершили плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Восточная» — «Юго-Западная».

В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения потребителей восточной части Владикавказа, в том числе социально значимых объектов — больницы, водозабора, котельных, школ, детских садов. Данная линия электропередачи протяженностью почти 22 км эксплуатируется с 1951 года, она также обеспечивает выдачу мощности ДзауГЭС, осуществляет транзит электроэнергии в республиканскую энергосистему. В рамках ремонтной программы специалисты филиала «Севкавказэнерго» заменили дефектные изоляторы, расчистили охранную зону ЛЭП и произвели осмотр всей линии. Работы проводились под руководством начальника службы технической эксплуатации и организации ремонтов Тамерлана Кулаева, в них было задействовано 10 специалистов и три единицы техники.

