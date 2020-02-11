Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.

В перечне отмечается, что проверка финансово-хозяйственной деятельности "Роснефтегаза" затронет период 2017-2019 годов и истекший период 2020 года.

Анализ деятельности Ростеха затронет реализацию функций и полномочий госкорпорации, в том числе по решению задач и достижению показателей, установленных документами стратегического планирования РФ. Также Счетная палата проанализирует формирование и выполнение долгосрочной программы развития "Газпрома" и управление имущественным комплексом компании "Россети" и ее "дочек" в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, который позволяет ведомству проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях государственных корпораций, но и в дочерних компаниях любого уровня. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что также законопроект позволяет проверять средства, проходящие через регионы и на муниципальном уровне. По его данным, ежегодный объем субсидий, которые проходят через дочерние структуры госкомпаний, составляет около 800 млрд рублей.

Кудрин уточнял, что ведомство не будет выходить на проверки "дочек" госкомпаний "широким фронтом", а будет использовать эту возможность только в тех случаях, когда видит признаки каких-либо нарушений. В июне 2019 года Кудрин подчеркнул, что в рамках комплексных проверок ряда госкорпораций Счетная палата проведет проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов.

Проверка таможенных органов

Кроме того, Счетная палата проанализирует деятельность Федеральной таможенной службы (ФТС) России с 2013 по 2019 год.

Счетная палата также проверит таможенные органы в Москве, Зеленограде и Твери на предмет организации применения системы управления рисками при выполнении таможенных операций и процедур в 2018-2019 годах и начале 2020 года.

Кроме того, будет проверена работа Балтийской, Новороссийской и Владивостокской таможен при выполнении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых морским и речным транспортом через границу РФ и Евразийского экономического союза, в части уплаты таможенных платежей в 2018-2019 годах и начале 2020 года. Проверка также коснется операций и процедур при электронном декларировании товаров.