11 февраля 2020, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Рис. 2. Шкаф цифровой централизованной защиты с подключением симулятора RTDS
Рис. 3. Схема испытаний цифровой централизованной защиты с помощью симулятора RTDS
Вместе с «Релематикой» и EnLAB рассказываем про опыт испытаний комплекса цифровой централизованной защиты подстанции.
Сегодня один из самых актуальных вопросов в энергетики России — внедрение и тестирование цифровых подстанций, реализованных с применением стандарта IEC 61850 [1]. Заказчиками рассматриваются различные варианты технических решений, которые, впрочем, сводятся к двум основным вариантам: организации релейной защиты с распределением функций по отдельным терминалам и выполнение комплекса РЗА всего объекта в одном или нескольких централизованных устройствах. В статье рассматривается опыт испытаний комплекса цифровой централизованной защиты (ЦЦЗ) подстанции 110/35/6 кВ [2].
Техническое решение предусматривает интеграцию в одном устройстве функций релейной защиты и автоматики, измерения, сигнализации и управления коммутационной аппаратурой всей подстанции. Сбор информации о состоянии объекта по стандарту IEC 61850 позволяет минимизировать количество точек подключения к первичному оборудованию и обеспечивает доступность измерений для всех функций РЗА. Применение централизованного подхода обеспечивает минимизацию горизонтальных связей между устройствами и сокращение коммуникационного оборудования на подстанции по сравнению с децентрализованными решениями. Также необходимо отметить значительный экономический эффект от реализации такого решения: уменьшение количества устройств защиты, медных кабелей, а также времени на монтаж и ввод в эксплуатацию.
Рис. 1. Схема подключения ЦЦЗ, управление КА, разделение аналоговых сигналов на SV-потоки и основные точки моделируемых КЗ
В процессе разработки и внедрения централизованной защиты возникает необходимость тестирования не только отдельных ее компонентов, но и проведения комплексных испытаний в условиях, максимально приближенных к условиям работы защищаемого объекта. Комплексное тестирование позволяет не только проверить правильность работы отдельных функций и измерительных органов устройства, но и убедиться в корректности алгоритмов взаимодействия всей системы защиты и автоматики объекта с использованием GOOSE-сообщений, а также проверить корректность задания уставок и настроек защиты для различных режимов защищаемого объекта.
Основная особенность тестирования ЦЦЗ — моделирование работы большого количества аналоговых и дискретных сигналов, поступающих со всего защищаемого объекта. Применение портативного программно-аппаратного симулятора RTDS позволяет не только имитировать работу энергосистемы, но и выдавать необходимое количество SV-потоков и GOOSE-сообщений с получением полноценной обратной связи от тестируемого устройства. Удобный графический редактор RSCAD позволяет создавать и корректировать модель объекта энергосистемы, ускоряя процесс выявления наиболее сложных режимов для работы устройства.
Испытания цифровой централизованной защиты
Испытания ЦЦЗ с помощью программно-аппаратного комплекса RTDS проводятся на схеме «цифрового двойника» — ПС 110/35/6 кВ «Пойковская» Тюменской энергосистемы, представленной на рис. 1.
Испытаниям подвергается шкаф ЦЦЗ (рис. 2) производства компании «Релематика», включающий в себя:
Программно-аппаратный комплекс RTDS был предоставлен фирмой «ЭнЛАБ», являющейся эксклюзивным представителем в России канадской компании RTDS Technologies. В его состав вошли:
Комплексные испытания централизованной защиты предусматривают проведение ряда опытов коротких замыканий в прилегающей сети и в пределах защищаемого объекта (на рис. 1 отмечены точки КЗ, рассматриваемые в рамках данного тестирования):
Рис. 2. Шкаф цифровой централизованной защиты с подключением симулятора RTDS
В дополнение к различным условиям КЗ проверяются определенные рабочие команды, вызывающие различные переходные процессы, например, пусковые токи намагничивания силовых трансформаторов и т. д.
Во время испытаний учитывается угол включения на КЗ, варьируются значения параметров системы (напряжение и сопротивление) для обеспечения полноценного тестирования комплекса защит в минимальных и максимальных режимах работы сети.
В качестве нагрузки в различных режимах подключается динамическая нагрузка, эквивалентный асинхронный двигатель, синхронный компенсатор, батарея статических конденсаторов. Проводятся испытания работы защиты при различных переключениях в энергосистеме и скачкообразном изменении нагрузки.
Корректность работы отдельных функциональных блоков защиты контролируется с помощью светодиодной индикации и осциллограмм, записанных терминалом РЗА, а также дискретных сигналов, получаемых от устройства РЗА программой RSCAD по протоколу стандарта IEC 61850.
Информация о текущем состоянии подстанции (положение КА, электрические величины) и работоспособности защит дублируется в АСУ ПТК UniSCADA производства «Релематики» по стандарту IEC 61850 (MMS), выполняющая функцию АРМ оперативного персонала. ПТК на основе полученных с устройств РЗА осциллограмм, уставок и конфигурации автоматически формирует протокол анализа действия защит, что позволяет перейти с периодического технического обслуживания на обслуживание по состоянию.
Рис. 3. Схема испытаний цифровой централизованной защиты с помощью симулятора RTDS
Процедура испытаний выглядит следующим образом (рис. 3):
Несомненным преимуществом такого вида испытаний является высокая достоверность моделирования режимов работы сети, значительное количество расчетных видов и мест КЗ для оценки работоспособности комплекса защит и получение величин токов и напряжений в наблюдаемых узлах при КЗ в разных точках сети защищаемого объекта.
Разумеется, подобный объем работ затруднительно проводить для каждого энергообъекта во время приемо-сдаточных испытаний оборудования. При этом на стадии реализации пилотных проектов внедрения цифровых ПС текущий подход оправдан. С другой стороны, имея на руках готовые значения уставок и конфигураций оборудования, подготовленных для реального энергообъекта, возможно значительно сократить пуско-наладочные работы на подстанции при проведении ряда таких испытаний на стадии заводских ПСИ.
По результатам испытаний были скорректированы некоторые уставки и параметры защиты. Во время испытаний зафиксировано, что тестируемая ЦЦЗ подстанции 110/35/6 кВ «Пойковская» обеспечивает чувствительность и селективность работы при всех видах повреждений.
Выводы
Литература
Источник: Цифровая подстанция
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter