11 февраля 2020, 09:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги,
В связи с распространением нового коронавируса, Центральный офис СИГРЭ выпустил подборку указаний по передовому опыту организации и проведения международных мероприятий и участия в них.
Документ доступен по ссылке.
Документ также размещен на сайте Центрального офиса СИГРЭ и будет обновляться, когда будет доступно больше информации от Всемирной организации здравоохранения и других надежных источников.
С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter