Уважаемые коллеги,

В связи с распространением нового коронавируса, Центральный офис СИГРЭ выпустил подборку указаний по передовому опыту организации и проведения международных мероприятий и участия в них.

Документ доступен по ссылке.

Документ также размещен на сайте Центрального офиса СИГРЭ и будет обновляться, когда будет доступно больше информации от Всемирной организации здравоохранения и других надежных источников.

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ