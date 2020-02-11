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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Специальное информационное сообщение Центрального Офиса СИГРЭ в связи со вспышкой короновируса 2019

Специальное информационное сообщение Центрального Офиса СИГРЭ в связи со вспышкой короновируса 2019

11 февраля 2020, 09:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги,

В связи с распространением нового коронавируса, Центральный офис СИГРЭ выпустил подборку указаний по передовому опыту организации и проведения международных мероприятий и участия в них.

Документ доступен по ссылке.

Документ также размещен на сайте Центрального офиса СИГРЭ и будет обновляться, когда будет доступно больше информации от Всемирной организации здравоохранения и других надежных источников.

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

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