Заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева выступила с докладом о цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и потенциале развития радиоэлектроники на отраслевом совещании по вопросам развития электротехнической промышленности.

Мероприятие приурочено к празднованию 50-летия АО «ЭЛАРА» – одного из ведущих приборостроительных предприятий страны.

В рамках совещания обсуждались вопросы, касающиеся развития электротехнической отрасли, использования продукции отечественного производства, увеличения производства электрического оборудования, электронных и оптических изделий, а также возможные перспективы развития производителей в рамках процессов «цифровизации» электроэнергетики. Кроме того, делегация участников совещания посетила ключевые предприятия электротехнической отрасли и разработчиков решений.

Одним из основных пунктов программы пребывания делегации в Чувашии стало посещение АО «ЭЛАРА», где гости ознакомились с технологическими возможностями и производственными мощностями завода. Члены делегации посетили испытательный полигон одной из последних разработок предприятия – программно-технического комплекса «СУРА», где подчеркнули важную роль АСУ ТП в управлении электростанциями, особенно в современных условиях, требующих большой маневренности и надежности генерирующего оборудования.

«Поставленная Президентом России задача по внедрению интеллектуальных систем управления объектов электроэнергетики дает российским производителям уникальный шанс. Формируется спрос на современную высокотехнологичную продукцию со стороны электроэнергетической отрасли. Российские энергетики готовы сотрудничать с производителями уже на этапе постановки требований к конечной продукции. Мы надеемся, что такое взаимодействие сформирует экосистему, способную не только обеспечить электроэнергетику базой для цифровой трансформации отрасли, но поднять на новый, более конкурентный уровень продукцию российских производителей», – прокомментировала Елена Медведева.

По итогам совещания был принят ряд решений, направленных на развитие и поддержку российской электротехнической отрасли.