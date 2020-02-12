Руководство АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и АО «Sredazenergosetproekt» в рамках визита в Россию посетили объекты группы компаний «Россети». Делегацию возглавил Первый заместитель Председателя Правления узбекской электросетевой компании Собиржон Артиков.

Рабочая поездка состоялась в целях ознакомления с опытом цифровой трансформации магистрального электросетевого комплекса России с возможностью дальнейшего привлечения «Россетей» к проектированию, строительству и модернизации электросетевых объектов Узбекистана.

Программа включала посещение подстанции 500/220/20 кВ «Западная», где узбекская делегация ознакомилась с оборудованием комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 и 500 кВ, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, автоматизированной системой управления технологическими процессами, а также осмотр одной из самых мощных подстанций Европы - ПС 750/500/220/110 кВ «Грибово», обеспечивающей выдачу мощности 4-го блока Калининской АЭС в Московскую энергосистему.

Узбекские энергетики также побывали на цифровой подстанции «Медведевская»110 кВ, посетили центр управления сетями «Россети Московский регион», а также головной офис группы «Россети», где ознакомились с работой ситуационно-аналитического центра и провели переговоры с представителями компании «Россети».

В ходе обсуждения, в частности, были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия, касающиеся участия «Россетей» в обучении персонала, проектировании и строительстве объектов электросетевой инфраструктуры Узбекистана, с применением цифровых решений и российского электрооборудования.

Собиржон Артиков ознакомил российских коллег с необходимым объемом дополнительного строительства магистральных подстанций и линий электропередачи в Узбекистане в ближайшей перспективе, необходимостью строительства объектов внешнего электроснабжения новых мощностей промышленных объектов в Ташкенте и Навойской области.

Акционерное общество «Национальные электрические сети Узбекистана» (сокращенно АО «НЭС Узбекистана») создано в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в 2019 году в результате реорганизации АО «Узбекэнерго». Основными направлениями деятельности являются эксплуатация и развитие магистральных электрических сетей Республики Узбекистан, поставка электроэнергии по магистральным электрическим сетям (220-500 кВ) и осуществление межгосударственного транзита электроэнергии.

Акционерное Общество «Sredazenergosetproekt» (SAESP/САЭСП) является проектно-изыскательским институтом по объектам электроэнергетической отрасли, занимается выполнением инженерно-технических изысканий и разработкой проектно-сметной документации на строительство объектов энергетики напряжением 500/220/110/35 кВ.