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Модернизация

Энергетики филиала "Свердловэнерго" получили благодарность Главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева за электроснабжение удаленных сельских территорий

Глава г.Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил благодарность коллективу Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» за успешную реализацию проекта по технологическому присоединению к электрическим сетям деревни Нижняя Ослянка.

Для восстановления электроснабжения одного из самых удаленных от административного центра населенных пунктов (прим. – деревня находится на границе с Пермским краем) энергетики компании «Россети Урал» построили новые распределительные сети 0,4-10 кВ общей протяженностью 5,9 км, установили две комплектные трансформаторные подстанции КТП 10/0,4 кВ, 120 анкерно-угловых, железобетонных и деревянных опор. Дома в Нижней Ослянке расположены на обоих берегах р. Чусовой, поэтому при прокладке воздушной линии электропередачи энергетикам потребовалось выполнить два больших перехода через реку с пролетами 370 и 280 метров.

Необходимо отметить, что энергетики проводили работы в условиях горно-лесистой местности при отсутствии дорожного сообщения с населенным пунктом, что создавало трудности для прохода спецтехники и поставки материалов. Тем не менее, энергокомпания взяла на себя повышенные обязательства и в короткие сроки обеспечила подачу электроэнергии в Нижнюю Ослянку. Завершение строительства и процедуры техприсоединения потребителей энергетики завершили в конце декабря.

Новые энергообъекты соответствуют всем требованиям технической политики группы компаний «Россети». В ходе строительно-монтажных работ использовались современные материалы и технологии, гарантирующие высокую надежность электроснабжения и безопасность потребителей. Применяемые материалы, элементы опор и оборудование - отечественного производства.

Так, при строительстве воздушных линий электропередачи в населенном пункте был применен самонесущий изолированный провод (СИП), используемый для электроснабжения частных жилых домов. СИП устойчив к механическим и погодно-климатическим воздействиям, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

В начале линии энергетики установили реклоузер - интеллектуальный коммуникационный аппарат, предназначенный для автоматизации процессов управления распределительной сетью. Применение реклоузера на энергообъекте обусловлено большой протяженностью линии и позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сократив количество и время отключений электроэнергии.

Кроме того, линия оснащена автоматизированной системой интеллектуального учета электроэнергии, позволяющей дистанционно собирать и передавать информацию об индивидуальном расходе электроэнергии каждым потребителем. 
Всего на строительство электросетевой инфраструктуры для электроснабжения дер. Нижняя Ослянка энергетики компании «Россети Урал» направили около 20 млн рублей.

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Компания: Россети Урал

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