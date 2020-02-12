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ГК "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК" завершила электромонтажные работы в комплексе АО "Биотехнологический комплекс РОСВА"

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

В декабре прошлого года Группа компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК" завершила электромонтажные работы в комплексе глубокой переработки пшеницы АО "Биотехнологический комплекс РОСВА".

Для выполнения работ по электрообеспечению использовался силовой кабель Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".

ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" выполнило работы по:

  • внешнему электроснабжение 0,4/10 кВ,
  • строительству двух РТП-10 кВ на 44 ячейки, двух БКТП 2х1600 кВА, ТП 4х2500 кВА, ТП 2х1000 кВА,
  • освещению и внутреннему электрооборудованию
  • автоматизации и ПНР систем автоматики MMW, AlfaLaval, VetterTec, VogelBusch в главном производственном корпусе.

АО "Биотехнологический комплекс РОСВА"  основано в 2011 году для реализации инновационного высокотехнологического проекта по глубокой переработке пшеницы в пищевые ингредиенты. Объект расположен в Калужской области на территории Индустриальный парк “Росва”. Работы велись в период с 01.06.2014 по 31.12.2019.

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