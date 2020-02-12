12 февраля 2020, 09:15
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
В декабре прошлого года Группа компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК" завершила электромонтажные работы в комплексе глубокой переработки пшеницы АО "Биотехнологический комплекс РОСВА".
Для выполнения работ по электрообеспечению использовался силовой кабель Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".
ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" выполнило работы по:
АО "Биотехнологический комплекс РОСВА" основано в 2011 году для реализации инновационного высокотехнологического проекта по глубокой переработке пшеницы в пищевые ингредиенты. Объект расположен в Калужской области на территории Индустриальный парк “Росва”. Работы велись в период с 01.06.2014 по 31.12.2019.
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