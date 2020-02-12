Инвестиции «Газпромнефть-Востока» на территории Томской области в 2020 и 2021 году составят 9 млрд рублей ежегодно, существенная часть из которых будет направлена на геологоразведочные работы.

Как стало известно НИА Томск, такие параметры заложены в бизнес-плане, утвержденном акционерами на 2020-2021 года. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпромнефть-Восток» Константин Карабаджак на пресс-конференции, посвященной вводу в эксплуатацию Урмано-Арчинской газовой инфраструктуры.

«Акционеры утверждают на совете директоров бизнес-план, где чётко прописаны все параметры инвестиций. На этот год у нас порядка 9 миллиардов рублей инвестиций, так же и на следующий год. Дальше мы планируем поддерживать такую динамику. Одно из основных направлений инвестиций – геологоразведка. Компания «Газпромнефть-Восток» признательна акционерам, что нас поддерживают в плане наращивания ресурсной базы. Инвестиции, прежде всего, направлены на сейсморазведку, на бурение геологоразведочных скважин, на научно-исследовательскую работу в рамках полученной информации. Это будет нашим плацдармом дальше для развёртывания эксплуатационного бурения, наращивания объемов добычи», – сообщил Константин Карабаджак.

Геологоразведка даст прирост добычи в будущем – лет через пять-семь. На ближайшую трехлетку стратегией «Газпромнефть-Востока» заложены годовые объемы в 2,3-2,4. миллиона тонн нефтяного эквивалента – суммарно по нефти и газу.

«Если мы получим хорошие результаты, вполне реально, что наш план улучшится. 2019 год мы закончили очень неплохо, с перевыполнением бизнес-плана. Надеемся, динамика и дальше будет идти вверх», – рассказал журналистам гендиректор.

В 2020 году рост объемов добычи предприятия произойдет в основном за счет новых мощностей по утилизации попутного нефтяного газа. Построенная инфраструктура обеспечивает транспортировку газа с месторождений Южно-Пудинского лицензионного участка, Арчинского и Урманского месторождений на Дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения. После компримирования газ по 97-километровому газопроводу направляется на Шингинское месторождение, где находится узел редуцирования и учета газа перед его отправкой на технологические установки АО «Томскгазпром».

Производственная мощность газовой инфраструктуры «Газпромнефть-Востока» составляет 400 млн кубометров газа в год. Общий объем инвестиций в газовую инфраструктуру составил около 6,7 млрд рублей. Срок окупаемости проекта по расчетам предприятия и его акционеров наступит в 2027 году и составит 12 лет с начала его реализации.

«Осталось порядка семи лет, когда инвестиции окупятся. Для таких инфраструктурных проектов это очень хороший показатель», – ответил на вопрос НИА Томск Константин Карабаджак.

Отметим, что в нефтегазовом комплексе такие долгосрочные инвестиции в наше время – достаточно уникальный пример. Как минимум, это означает, что «Газпромнефть-Восток» рассчитывает свою деятельность в регионе на десятилетия вперед.

Кроме того, инвестиции предприятия на территории Томской области направлены в основной капитал – оборудование и имущественный комплекс. А значит, предполагается существенной рост налогов, которые будут увеличивать доходы региона, где и ведется производственная деятельность.

Самым знаменательным событием стало то, что «Газпромнефть-Восток» реализовал самый крупный инвестпроект в нефтегазовой отрасли региона – за последние годы и на ближайшую перспективу.

«Да, это самый крупный недропользовательский проект в ближайшие пять лет. Таких больших проектов, в сумме практически семь миллиардов рублей – у нас на территории Томской области не было. Мы выражаем огромную благодарность акционерам «Газпромнефть-Востока» за то, что они реализовали этот проект. Поэтому мы и дальше будем поддерживать предприятие», – рассказал НИА Томск заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Как ранее сообщало НИА Томск, «Газпромнефть-Восток» – совместное предприятие ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций. «Газпром нефть» владеет 51% акций в капитале совместного предприятия, Mubadala Petroleum принадлежат 44% и РФПИ – 5%.

В июле 2017 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали актуализированную дорожную карту по расширению использования томской высокотехнологичной продукции на объектах нефтяной компании. Новый документ продлил до 2020 года срок соглашения, подписанного томским губернатором и главой компании в 2013 году.