По предварительным данным испанского системного оператора REE, в январе 2020 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 22 846 ГВт*ч, в ее материковой части – 21 735 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на первое место с третьего поднялись АЭС (23,1%), с первого на второе место переместились ветропарки (20,5%), и с четвертого на третье – ТЭС комбинированного цикла (17%), в то время как ГЭС (16,5%) опустились со второго места на четвертое. При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 42% выработки, что ниже, чем в декабре 2019 г. (49,1%). Для материковой части показатели сходны: АЭС обеспечили 24,3%, ветропарки – 21,2%, на третьем месте оказались ГЭС с 17,4%. На долю ВИЭ-генерации пришлось 43,6% от общей выработки, что также ниже, чем в декабре 2019 г. (51,2%).

Общий объем потребления электроэнергии в национальной энергосистеме составил 23 915 ГВт*ч – выше, чем в декабре 2019 г. (21 924 ГВт*ч), и на 2,7% ниже, чем в январе 2019 г. В материковой части потребление составило 22 667 ГВт*ч, что выше, чем в декабре 2019 г. (20 703 ГВт*ч), и на 2,7% ниже, чем в январе 2019 г.

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