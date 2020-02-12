В п. Хвойная Новгородской области специалисты «Россети Северо-Запад» построили две кабельно-воздушных линии 10 кВ общей протяженностью 2,9 км, а также смонтировали вакуумные выключатели, блоки управления и терминалы защиты на подстанции 110 кВ «Хвойная». Работы обеспечили 1,6 МВт мощности для вокзала и локомотивного депо реконструируемой железнодорожной станции «Хвойная».

Модернизация станции – часть проекта ОАО «РЖД» по расширению транспортного коридора Савёлово-Сонково-Мга Октябрьской железной дороги, проходящего через северо-восток Новгородской области. Цель проекта – увеличить грузопоток между центром страны и портами Северо-Запада РФ.