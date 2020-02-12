Новые инвесторы зайдут в ТОР "Бурятия" в 2020 году

Новые восемь инвесторов станут резидентами Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" в 2020 году. Об этом в среду сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), на эти два региона распространились механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. В июне 2019 года была создана ТОР "Бурятия", ее якорными резидентами стали две компании, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистичеcкий комплекс в Кяхтинском районе на границе с Монголией, общая сумма инвестиций по этим проектам - около 5,5 млрд рублей. В июле в Улан-Удэ прошло совещание с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, он высказался по поводу недостаточного количества резидентов ТОР "Бурятия" и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.

"[Сейчас] есть два инвестпроекта - по таможенно-логистическому терминалу "Наушки", по птицефабрике "Ноябрьскпродсервис". Резиденты ведут работу, проектируют. Есть заявка еще по восьми потенциальным инвесторам, она на рассмотрении в Минвостокразвития. Думаю, что до лета 2020 года [в ТОР] зайдут новые компании", - сказал Цыденов.

Ранее министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева сообщала ТАСС, что среди потенциальных резидентов, чьи заявки находятся на рассмотрении, - российские компании, работающие в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, а также в сфере туризма и здравоохранения. Общая стоимость их проектов - около 10 млрд рублей.

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года. Два инвестора, получившие в 2019 году статус резидентов ТОР, начнут строить свои объекты - птицеводческий комплекс в Кабанском районе и транспортно-логистический терминал в Кяхтинском районе, рядом с российско-монгольской границей - в 2021 году. Общая сумма инвестиций по этим проектам - около 6 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест.