Проект Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в области энергоэффективности победил в номинации «Инновации в больших организациях» конкурса Quality Innovation Award в Тель-Авиве. Представленные технологии, являющиеся разработками научно-технического центра компании (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»), позволяют снизить расход электроэнергии на собственные нужды на действующих подстанциях в объеме до 50%, на новых – до 80%.

Эффект достигается за счет внедрения ряда инновационных решений, включая интеллектуальную систему охлаждения автотрансформаторов. Принцип ее работы заключается в организации плавного управления вентиляторами и маслонасосами на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме реального времени. При этом тепло, выделяемое автотрансформаторами, применяется для отопления зданий подстанции.

Конкурсный проект разработан АО «НТЦ ФСК ЕЭС» при экспертной поддержке Центра компетенций НТИ на базе НИУ «МЭИ».

Федеральная сетевая компания обладает многолетним опытом в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергосберегающих технологий. Решением Минэнерго России корпоративному проекту «Энергоэффективная подстанция» в 2017 году был присвоен статус национального. Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров входит в состав бюро Союза машиностроителей России и возглавляет комиссию организации по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Конкурс Quality Innovation Award впервые был проведен в 2007 году по инициативе Финской ассоциации качества в сотрудничестве с Министерством труда и экономики Финляндии. С 2010 года мероприятие стало международным. В настоящее время в нем участвуют национальные организации качества 12 государств – Венгрии, Израиля, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии, России, Чехии, Швеции и Эстонии.