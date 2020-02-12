В рамках системных мероприятий по развитию интеллектуального учета электроэнергии компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») ввела в промышленную эксплуатацию новый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) автоматизированной системы учета электроэнергии.

Новый ИВК ВУ создан на основе инновационного отечественного программного обеспечения «Пирамида-Сети». Внедрение комплекса проводилось совместно со специалистами компании «Россети Цифра» (юридическое наименование - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Новый ИВК станет базой для всей интеллектуальной системы учета электроэнергии «Россети Ленэнерго» и позволит в дальнейшем развивать и расширять ее возможности, в том числе в целях исполнения требований Федерального закона № 522-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Помимо внедрения нового ИВК, «Россети Ленэнерго» в течение 2019 года продолжали реализацию других технических мероприятий, направленных на совершенствование системы учета электроэнергии и в перспективе – на снижение потерь в электрических сетях. Так, в 2019 году в рамках инвестиционной программы компании на 10 центрах питания 35-110 кВ были установлены инновационные комбинированные цифровые измерительные трансформаторы для учета электроэнергии на присоединениях 35 и 110 кВ. Данное оборудование разработано и произведено в России, имеет ряд преимуществ перед классическими электромагнитными измерительными трансформаторами: уникальные массогабаритные параметры, возможность установки в стесненных условиях существующих распределительных устройств без их реконструкции, возможность установки в подвесном исполнении на опорах и порталах ЛЭП 35-110 кВ и др.

Нормы Федерального закона № 522-ФЗ, диктующие сетевым организациям необходимость создания масштабных систем интеллектуального учета электроэнергии, требуют от электросетевых компаний качественно нового подхода к выбору технологий и оборудования. В связи с этим специалисты по учету электроэнергии «Россети Ленэнерго» постоянно изучают новое оборудование, предназначенное для учета электроэнергии. В частности, в настоящее время ведется тестирование технологии передачи данных стандарта NB-IoT, а также других новейших стандартов связи, которые являются перспективными для организации передачи данных с приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей, в центр сбора и обработки данных сетевой организации.