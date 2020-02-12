Объем вложений компании «Россети Северный Кавказ» в ремонт энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2020 году составит 163,2 млн рублей.



Это почти на 5 % больше, чем прошлом году. При этом, в рамках мероприятий по оптимизации затрат, большая часть ремонтных работ на сумму 133,3 млн рублей (или около 82 %) будет выполнена собственными силами филиала. Это позволит не только сократить издержки, но и более качественно провести ремонт энергообъектов. С привлечением подрядных организаций будут выполнены работы на сумму почти 30 млн рублей.



Основной упор энергетиков - на ремонт и техобслуживание распределительных сетей 0,4-10 кВ, которые требуют больше вложений из-за обусловленного износа. Обновление и реконструкция этих объектов из-за большого объема работ проводится поэтапно.



Так, в течение года энергетики филиала проведут капитальный и текущий ремонт 131 км линий электропередачи различного класса напряжения, в распределительных сетях 0,4-10 кВ смонтируют более 107 км провода, в том числе около 41 км самонесущего изолированного провода. На линиях электропередачи 0,4-110 кВ будут обновлены или укреплены около 850 опор, заменены почти 1 300 изоляторов.



На питающих центрах 35-110 кВ планом ремонтной программы предусмотрены капитальный и средний ремонт более 200 силовых трансформаторов, замена свыше 30 разъединителей и выключателей, а также техническое обслуживание почти 1200 единиц оборудования.



Кроме этого, специалисты регионального филиала «Россети Северный Кавказ» проведут техобслуживание более 6,5 тысячи км линий электропередачи, выполнят расчистку просек в охранной зоне линий электропередачи на площади почти 25,6 га.



Выполнение всех мероприятий ремонтной программы в соответствии с утверждённым графиком позволит филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» качественно и в срок подготовить энергообъекты республики к прохождению осенне-зимнего периода и обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.