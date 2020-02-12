Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» активно взаимодействуют с исполнительной властью региона в сфере реализации национальных проектов по направлениям стратегического развития страны. Цель такого сотрудничества – формирование положительного инвестиционного климата и экономической привлекательности Самарской области, а также стратегическое развитие территории в рамках существующих программ.

Так, для поддержки фермеров и развития сельхозкооперации выполняется технологическое присоединение к сетям КФХ и других объектов агропрома. Только в 2019 году заключено 34 таких договора суммарной мощностью 6,3 МВт.

Филиал ведет активную работу по осуществлению льготного технологического присоединения участков, которые выделяются многодетным семьям. В 2019 году региональным Министерством строительства сформирован дополнительный перечень, состоящий из 25 площадок на территории 15 муниципальных образований, в том числе – г. Самара. Электроснабжение большинства объектов будет обеспечено силами филиала «Самарские сети».

«Самарские сети» поддерживают нацпроект, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства. Филиал реализует льготное технологическое присоединение заявителей с величиной максимальной мощности до 150 кВт. Только в 2019 году заключено 115 договоров суммарной мощностью около 10 МВт. Затраты филиала на выполнение мероприятий по технологическому присоединению льготных заявителей до 150 кВт составили более 40 млн руб.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» филиал ведет работу по технологическому присоединению систем освещения автомобильных дорог на территории области. На сегодняшний день заключено 37 договоров с Министерством транспорта и автомобильных дорог региона суммарной мощностью 298 кВт. Большая часть договоров уже реализована.

По федеральному проекту «Сохранение и оздоровление реки Волги» «Самарские сети» обеспечат ТП к электрическим сетям новой станции ультрафиолетовой очистки сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях. Суммарная мощность объекта составит 1120 кВт. Также будет обеспечено электроснабжение очистных сооружений в с.п. Рождествено.

Задействован Самарский филиал «Россети Волга» и в реализации крупных инфраструктурных проектов – строительстве моста через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», в реконструкции автодороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе Самарской области.