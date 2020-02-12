Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Казахстан Нурланом Ногаевым. Руководители энергетических ведомств России и Казахстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран, а также взаимодействия в многостороннем формате в сфере энергетики, в том числе в формате ОПЕК+.

Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.