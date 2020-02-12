12 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КАЗАХСТАН, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Казахстан Нурланом Ногаевым. Руководители энергетических ведомств России и Казахстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран, а также взаимодействия в многостороннем формате в сфере энергетики, в том числе в формате ОПЕК+.
Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.
“Электроэнергетические системы наших стран работают в синхронном режиме, что существенно повышает их надежность и экономические показатели”, - подчеркнул он.
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