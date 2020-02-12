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Модернизация

Специалисты Россети Сибирь проведут более четырех тысяч уроков электробезопасности для детей

Специалисты Россети Сибирь проведут более четырех тысяч уроков электробезопасности для детей

12 февраля 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты производственной безопасности компании «Россети Сибирь» планируют в течение 2020 года провести более четырех тысяч «уроков электробезопасности» в школах, лагерях отдыха, на пришкольных летних площадках, детских садах, больницах и в кинотеатрах на территории присутствия энергокомпании – в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Работа по предупреждению электротравматизма сторонних лиц во всех филиалах Россети Сибирь ведется на постоянной основе: с разными категориями населения проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Особое внимание в ней уделяется профилактике детского травматизма.

Так за 2019 год энергетики провели 4340 уроков электробезопасности для детей Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, Кемеровской и Омской областей, республик Хакасия, Бурятия, Алтай и Тыва. Из них 3157 урока прошли в школах, а еще 1183 урока – в детских оздоровительных лагерях и на летних пришкольных площадках. Кроме того, большая информационная кампания была развернута в кинотеатрах – перед сеансами детских фильмов юных зрителей встречал любимец детворы Электрёнок (ростовая кукла Россети Сибирь), он дарил комиксы с правилами безопасного поведения. А в кинозале перед фильмом дети смотрели эмоциональный видеоролик на ту же тему. В театрах нескольких регионов Сибири прошли спектакли по электробезопасности.

Для профилактики электротравматизма среди подростков в Бурятии, Забайкалье и на Алтае прошла большая игра Энергоквиз «Формула света», включающая правила электробезопасности, в ней приняли участие сотни старшеклассников. В Красноярске энергетики вместе с волонтерами посещали ожоговые отделения детских больниц, там тоже проводили электрические шоу и уроки безопасности.

В марте 2020 года энергетики традиционно усилят профилактическую работу в преддверии весенних школьных каникул. Основная целевая аудитория – это учащиеся 1-7 классов, ведь именно в этом возрасте дети чаще всего становятся жертвами собственной неосторожности.

Специалисты совместно со школьными учителями в интересной и доступной форме расскажут ребятам, как вести себя вблизи энергообъектов, обращаться с электроприборами, куда звонить в экстренных случаях. Закрепить изученное помогут развивающие игры и конкурсы на знание правил электробезопасности.

К информационной работе с детьми привлечены региональные СМИ. В марте эфире радиостанций и телекомпаний, а также в социальных сетях, будут транслироваться профилактические ролики, а в печатных и электронных СМИ будет размещена информация по профилактике детского электротравматизма и правила поведения вблизи энергообъектов.

Специалисты Россети Сибирь готовы провести «уроки электробезопасности» в образовательных учреждениях любого региона присутствия энергокомпании. Для организации урока достаточно связаться со специалистом по связям с общественностью филиала. Также можно написать заявку на сайте компании www.rosseti-sib.com или в официальных группах в социальных сетях. Уроки проводятся бесплатно и только в будние дни.

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Компания: Россети Сибирь

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