В Чебоксарах под председательством замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова прошло совещание по вопросам развития электротехнической промышленности. Встреча прошла с участием представителей федеральных и региональных министерств, Госдумы РФ, ПАО «Россети», предприятий электротехнического кластера Чувашской Республики. Участников приветствовал временно исполняющий обязанности главы Республики Олег Николаев.

На совещании обсуждались вопросы по внедрению цифровых технологий в энергетике. Докладчики подчеркивали, что к настоящему времени многие компании, которые выпускают продукцию для электросетевого комплекса, частично наладили производство оборудования, отвечающего современным требованиям. В тоже время представители промышленных предприятий отмечали отсутствие нормативной базы, регламентирующей внедрение новых разработок и говорили о необходимости создания более благоприятных условий для отечественных производителей электрооборудования.

Участники совещания отметили важную роль ПАО «Россети» в развитии электросетевого хозяйства страны. Реализуя концепцию цифровой трансформации, «Россети» наращивают активность в сотрудничестве с российскими предприятиями электротехнического кластера. Такое партнерство благоприятно сказывается на реализации программы импортозамещения и позволяет отечественным производителям электросетевого оборудования быть конкурентоспособными, обсуждать задачи на перспективу.