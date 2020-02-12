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Инвестиции (проекты)

В Чеченской Республике в 2020 году построят ряд объектов в рамках госпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства"

В Чеченской Республике в 2020 году построят ряд объектов в рамках госпрограммы Стимулирование развития жилищного строительства

12 февраля 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Минстрой и ЖКХ Чеченской Республики в 2020 году построит ряд объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

Как рассказали в министерстве, в рамках госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» намечена работа по возведению учебного корпуса на 600 мест при МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» в г. Грозном, трех детских садов на 360 мест и детской поликлиники на 500 посещений в смену в с. Знаменское Надтеречного района. Кроме того, будут построены подъездные дороги и инженерные сети в рамках строящихся жилых комплексов.

Огромным стимулом для привлечения внебюджетных инвестиций в жилищное строительство, как пояснили в Минстрое и ЖКХ ЧР, является реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства», в рамках которой проводится обустройство территории строительства объектами инфраструктуры.

Это позволяет не закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра жилья, что делает его доступным для граждан и способствует повышению спроса на первичном рынке жилья.

В 2019 году министерством построены четыре среднеобразовательные школы на 1620 мест, два детских сада на 220 мест, подъездные дороги и инженерные сети в рамках строящихся жилых комплексов в городах Грозный, Курчалой, в пос. Ойсхара Гудермесского района и в с. Новотерское Наурского района.

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