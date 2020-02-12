В Краснодаре к 2024 году собираются построить ТЭЦ

Строительство тепловой электростанции начнется в рамках флагманского проекта по развитию территорий, которые были переданы в собственность города.

Об этом в ходе круглого стола с обсуждением Стратегии Краснодара-2030, прошедшего в столице края 11 февраля, сообщил старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.

По его словам, на данный момент в Краснодаре существует дефицит электроэнергии.

— Я не могу сказать, что он какой-то большой, и каким-то образом существенно влияет на развитие города, но при задуманных масштабах развития нам в любом случае будет не хватать и, соответственно, в Стратегии мы закладываем реализацию на территории муниципалитета генерирующих мощностей, — отметил Евгений Панасенко.

Так, в Краснодаре к 2024 планируется построить новую ТЭЦ с энергоблоком мощностью 450 МВт. Там установят две газовые турбины, два котла-утилизатора и паровую турбину. Планируется, что ее начнут строить уже в 2021 году.

Инвестиции в этот проект составят 35,7 млрд рублей. Деньги будут поступать из внебюджетных источников. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами на предмет вхождения в этот проект, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С материалами Стратегии развития Краснодара-2030 по теме «Пространственное развитие» можно ознакомиться по ссылке. Также презентация доступна в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара. Всего запланировано четыре открытых встречи в рамках открытых обсуждений Стратегии развития Краснодара до 2030 года: бизнес; пространственное развитие; транспорт; социальная сфера и человеческий капитал. В Краснодаре пройдет рейтинговое голосование за скверы и бульвары для благоустройства в 2021 году. В 2020 году, на основе результатов рейтингового голосования в порядок приведут общественные территории на площади около 3 га.

Кроме того, с 11 по 20 декабря 2019 года администрации внутригородских округов принимали предложения от жителей, какие общественные территории надо включить в голосование. На его основе выберут зеленые зоны для благоустройства в 2021 году. Для голосования выбрали 14 территорий, общая площадь которых составляет порядка 48 га. Рейтинговое голосование состоится 16 февраля 2020 года.