Компания ООО "Ветропарки ФРВ" планирует строительство ветроэлектростанции в Саратовской области, это первый подобный проект в регионе, сообщил во вторник министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"Планируется строительство ветроэлектростанции в Красноармейском районе суммарной мощностью до 300 мегаватт, срок реализации - до 2023 года. Реализация данного проекта позволит создать на территории региона новое направление возобновляемой энергетики", - сказал министр на заседании коллегии министерства.

Он уточнил, что планируется возведение объектов на площади около 160 гектаров. Объем инвестиций в проект составит более 20 млрд рублей.

По словам министра, таким образом, в Саратовской области будут все виды электрогенерации, кроме энергии от приливов и отливов. В регионе также работают Балаковская АЭС и Саратовская ГРЭС.

Новая солнечная электростанция

Андрей Архипов также рассказал о том, что в Дергачевском районе региона в 2021 году планируется построить солнечную электростанцию мощностью 60 МВт.

"Планируется строительство солнечной электростанции мощностью 60 МВт со сроком реализации 2020-2021 годы", - сказал он на заседании коллегии министерства.

По словам министра, стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. Инвестором станет компания "Авелар Солар Технолоджи" (Входит в группу компаний "Хевел").

Ранее ГК "Хевел" создала в области несколько солнечных электростанций, в частности Пугачевскую СЭС мощностью 15 МВт, а также Новоузенскую СЭС мощностью 15 МВт.

"Хевел" основан в 2009 году и является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. Деятельность компании сосредоточена на высокотехнологичном производстве высокоэффективных солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности.