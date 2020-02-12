В рамках рабочей поездки в Кировскую область генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинспектировал работу АНО ДПО «Кировский учебный центр «Энергетик» и АО «Автотранспортное хозяйство» - дочерних предприятий компании «Россети Центр и Приволжье».

Автотранспортное хозяйство осуществляет транспортное обслуживание подразделений энергокомпании в Кировской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл. В ходе визита Игорь Маковский провел осмотр ремонтно-производственной базы предприятия, проинспектировал гаражные и ремонтные боксы, диспетчерскую и медицинский кабинет. Глава компании определил направление развития автотранспортного хозяйства как эталонного и эффективного предприятия в части использования имеющихся ресурсов с дальнейшим увеличением рыночной доли.

Учебный центр «Энергетик» на сегодняшний день – один из лучших центров для подготовки и переподготовки электротехнического персонала на территории 20 регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Он имеет все необходимые лицензии на оказание образовательных услуг, высококвалифицированный педагогический состав, а также развитую материально-техническую базу. В 2019-2020 годах учебный центр уверенно взял курс на цифровизацию. Обновлены программы обучения (в них включены вопросы цифровой трансформации), а учебные классы, где проходят практические занятия, оснащены новейшим оборудованием.

Директор АНО ДПО «Кировский учебный центр «Энергетик» Сергей Русских познакомил Игоря Маковского со смонтированной в одном из учебных классов цифровой подстанцией 10/0,4 кВ. Она оснащена разъединителем 10 кВ с дистанционным управлением, распредустройством 0,4 кВ с автоматическими выключателями, которые могут включаться и отключаться дистанционно, а также современными электронными приборами учета. Управляется подстанция с планшета, в который, кроме прочего, занесены данные по контролю над параметрами силового трансформатора. Новое оборудование осуществляет дистанционный контроль потребления и качества поставляемой электроэнергии, что в итоге повышает надежность электроснабжения потребителей.

Высокую оценку генерального директора получило и обновленное учебное рабочее место диспетчера. Щит на мнемосхеме был модернизирован в цифровой. На новом диспетчерском щите мнемосхемы хранятся в электронном виде, что дает возможность более гибкого изменения отображаемой информации.

– То, что Кировский учебный центр «Энергетик» уделяет большое внимание практической стороне обучения – говорит о многом, – прокомментировал Игорь Маковский, – По сути, сейчас сотрудники учатся в условиях аналогичных реальным ситуациям на производстве. И особенно это важно для обучения особенностям «цифровой» энергетики. Эти знания и умения помогут сотрудникам держать руку на пульсе в эпоху цифровой трансформации и быть всегда востребованными в нашей высокотехнологичной отрасли.

Тема дальнейшей реализации концепции цифровой трансформации, внедрения прорывных технологий в электросетевом комплексе Кировской области была затронута и на совещаниях с коллективом и руководством Кировэнерго, которые провел Игорь Маковский. Глава компании отметил, что процесс преобразования отрасли неизбежен, это требование времени, и он должен идти с широким использованием новейших технологий. Но главная цель работы должна оставаться неизменной – повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей. Именно это главный критерий, по которому оценивается работа электросетевой компании.