Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию подборку презентаций участников ежегодной международной конференции по стандарту МЭК-61850 (IEC 61850), которая состоялась в 2019 году:

Также напоминаем, что компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в трехдневной программе профессиональной подготовки для специалистов-энергетиков по основам стандарта МЭК-61850 (IEC 61850), которая пройдет с 17 по 19 марта 2020 года в Лондоне.

Более подробная информация о программе обучения доступна по ссылке.