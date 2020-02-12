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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступны презентации участников ежегодной международной конференции по стандарту МЭК-61850

Доступны презентации участников ежегодной международной конференции по стандарту МЭК-61850

12 февраля 2020, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию подборку презентаций участников ежегодной международной конференции по стандарту МЭК-61850 (IEC 61850), которая состоялась в 2019 году:

  1. IEC 61850 Standardisation Update - Christoph Brunner
  2. New Industrialised Substation Automation System - David MacDonald
  3. IEC 61850 System and Tool Testing - DNV GL

Также напоминаем, что компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в трехдневной программе профессиональной подготовки для специалистов-энергетиков по основам стандарта МЭК-61850 (IEC 61850), которая пройдет с 17 по 19 марта 2020 года в Лондоне.

Более подробная информация о программе обучения доступна по ссылке.

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