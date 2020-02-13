Компании eSmart*, Xcel Energy** и EDM International*** объявили о начале реализации стратегической инициативы по развертыванию системы мониторинга состояния электрических сетей с применением технологий на базе искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). Проектом предусмотрено наблюдение за техническим состоянием оборудования ЛЭП, принадлежащих компании Xcel Energy, суммарной протяженностью 3300 миль (5313 км).

Цель проекта – увеличение степени информативности инспекционных процессов технического состояния оборудования ЛЭП, актуальности и достоверности данных о состоянии электросетевых активов компании, сокращения эксплуатационных расходов на мониторинг, снижения частоты отключений и повреждений ЛЭП, увеличение срока службы электросетевых активов.

Для мониторинга ЛЭП будут использоваться беспилотные авиационные комплексы (Unmanned Aircraft Systems), пилотируемые вертолеты и данные наземных источников информации. Собранные в результате мониторинга данные по техническому состоянию электросетевых объектов с помощью API**** или Microsoft Azure***** консолидируются и передаются экспертам компании EDM International, которые на основании полученных данных проводят актуализацию информации о техническом состоянии электросетевых активов Xcel Energy, выявляют зафиксированные мониторинговым оборудованием дефекты и принимают решение об установлении приоритетов в проведении ремонтных и сервисных операций на оборудовании ЛЭП.

Программное обеспечение, предоставляемое компанией eSmart, позволит Xcel Energy автоматизировать существующие бизнес-процессы анализа данных, полученные в результате мониторинга электросетевых активов, значительно увеличить скорость и надежность обработки информации, повысить точность результатов проверок оборудования ЛЭП, актуальность информации об инфраструктуре, находящейся в критическом состоянии, снизить риск принятия неверного решения при планировании обслуживания и ремонтов ЛЭП.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* eSmart -- американская компания – поставщик программных решений для инспектирования технического состояния ЛЭП, планирования их ремонтов и технического обслуживания, оптимизации использования сетевой инфраструктуры.

** Xcel Energy – американский энергохолдинг (г. Миннеаполис, штат Миннесота), обслуживающий более 3,3 млн. потребителей электроэнергии и 1,8 млн. потребителей природного газа в Миннесоте, Мичигане, Висконсине, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Колорадо, Техасе и Нью-Мексико.

*** EDM International – американская компания – поставщик инновационных и проектных решений в области энергетики, ЖКУ, строительства и связи.

**** API (Application programming interface) – специальный интерфейс программы или приложения (библиотеки классов и процедур), с помощью которого одна программа/приложение может взаимодействовать с другой.

***** Microsoft Azure -- Облачная платформа компании Microsoft. Предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределённых дата-центрах.