Специалисты Карельского филиала компании «Россети Северо-Запад» оснастили современными устройствами телемеханики и связи десять подстанций на западе республики.

Энергетики демонтировали морально устаревшее оборудование и установили новое на подстанциях напряжением 35 кВ в трех районах: Питкярантском (в поселках Импилахти, Салми, Ууксу), Суоярвском (Пийтсиёки, Хаутаваара), Сортавальском (Туокслахти, Кирьявалахти); и на подстанциях 110 кВ в городе Сортавала, посёлках Вяртсиля Сортавальского района и Лоймола Суоярвского района.

В 2020-2021 годах будет заменено еще 72 комплекта телемеханики на подстанциях в районах республики, после чего в Карельском филиале не останется устаревших устройств.

Параллельно ведется работа по внедрению современной системы сбора и передачи информации на подстанциях 110 кВ. В январе 2020 года ее установили на подстанции 110 кВ «Сулажгора» в Петрозаводске. На очереди – три проекта в Прионежском районе и один в Лахденпохском.

Вся необходимая информация о работе объектов поступает прямо на диспетчерский пункт, а диспетчер может наблюдать за подстанциями и управлять ими дистанционно. При возникновении нештатной ситуации он сможет быстро произвести оперативные переключения и восстановить нормальную работу энергообъекта, даже при отсутствии на нем дежурного персонала.

Таким образом, автоматизация систем связи и телемеханики, сбора и передачи информации позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей.