В рамках рабочего визита в Нижегородскую область генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (бренд «Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский посетил Шуховскую башню и имущественный комплекс ДОЛ им. Гагарина.

Глава компании провел осмотр Шуховской башни – уникального архитектурного гиперболоида, который служил опорой переходу линий электропередачи через реку Оку около г. Дзержинска.

128-метровая опора построена русским и советским архитектором Владимиром Шуховым по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве. Башня была возведена в рамках реализации плана ГОЭЛРО в 1927-1929 годах.

Глава энергокомпаний осмотрел объект и прилегающую к нему территорию, которую планируется благоустроить в 2020 году. Кульминацией реконструкции башни станет ее стилизованная подсветка в виде триколора флага Российской Федерации.

«Очень приятно видеть результаты реализации нашей комплексной программы по воплощению на видовых энергообъектах символов истории регионов и нашего государства. Такие проекты мы уже реализовали в Белгороде, Воронеже, Владимире, Калуге. В нижегородском регионе знаковым архитектурным энергообъектом является уникальный нижегородский гиперболоид - Шуховская башня, имеющая не только практическое значение, но и являющаяся уникальным произведением искусства. В 2020 году мы планируем подарить вторую жизнь этой знаменитой исторической конструкции. Стилизованная подсветка оживит архитектурный образ уникальной башни и сделает ее еще привлекательней для туристов», – отметил Игорь Маковский.

Глава «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подчеркнул, что реализация проекта, в том числе, приурочена к 100-летию ГОЭЛРО и 800-летию города Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.

Также в рамках рабочего визита в Нижегородскую область генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» осмотрел территорию имущественного комплекса ДОЛ им. Гагарина, расположенного около п. Лукино, Балахнинского района. В завершении Игорь Маковский провел рабочее совещание, на котором было рассмотрено несколько вариантов дальнейшего развития детского оздоровительного лагеря.