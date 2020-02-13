Костромаэнерго отремонтировало в 2019 году более 600 подстанций

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. В минувшем году энергетики филиала «Костромаэнерго» отремонтировали 607 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Капитально отремонтированы 275,8 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и 35-110 кВ. На эти цели было направлено более 202 миллионов рублей.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы филиала «Россети Центр Костромаэнерго» стали ПС 110/35/10 кВ Восточная-2, ПС 35/10 кВ Галичская ПТФ, ПС 110/35/10 кВ Кадый, ПС 35/6 кВ Центральная (г. Шарья). Проведенные здесь комплексные ремонтные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения более 32 тысяч жителей, а также крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Кадыйского, Галичского муниципальных районов, а также городских округов города Костромы и Шарьи.

Для предотвращения отключений воздушных линий из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода специалисты Костромаэнерго провели расчистку более 1788 гектаров просек линий электропередачи 0,4-110кВ, что на 96 гектаров больше, чем годом раньше.

«Реализация ремонтной программы является одним из ключевых мероприятий по обеспечению качественной работы электросетевого комплекса. Своевременное выполнение ремонтной программы позволило по итогам прошлого года на 37 % снизить количество технологических нарушений и на 58 % сократить время их устранения в электросетях 0,4-110 кВ», - отметил и.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Александр Чутков.