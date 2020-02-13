До 1 марта 2020 года включительно можно подать заявку на соискание национальной промышленной премии “Индустрия”. Премия учреждена и проводится под эгидой Минпромторга России в целях содействия внедрению перспективных технологий в российском промышленном производстве. Пять компаний, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования экспертного жюри, получают право экспонировать продукт/технологию на стенде Минпромторга России в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ (7-10 июля 2020 г.).

Правительственная премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и распространение передовых технологий в промышленном производстве. В состав совета по присуждению премии входят российские и международные эксперты в области промышленных инноваций, представители деловых СМИ и институтов развития. Возглавляет совет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2019 г. с проектами номинантов Премии ознакомились более 43 000 посетителей из 90 стран мира, в том числе Австрии, Германии, Чехии, Франции, ЮАР, Казахстана, Венгрии, Японии, Тайваня и других стран, что открывает широкие возможности для расширения границ оперирования компании и взаимодействия с новыми партнёрами.

Заявки, соответствующие предъявленным требованиям, направляются на экспертизу членам экспертного совета. Прием заявок на соискание премии продлится до 1 марта 2020 года.

Конкурс проходит в 3 этапа: проверка соответствия заявок формальным требованиям, экспертная оценка и определение пяти номинантов, выбор лауреата. Победитель будет объявлен на церемонии открытия Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020 6 июля 2020 года.

Критерии отбора номинантов:

технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;

экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;

межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;

ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом

Предлагаем российским компаниям зарегистрироваться и принять участие в конкурсе. Для участия в конкурсе необходимо ДО 1 МАРТА 2020 г. заполнить и отправить анкету по ссылке: https://be.fproject.ru/industry-award.aspx?exhibition=38

Вопросы по участию в конкурсе можно направлять на адрес lyman@formika.ru или задать по телефону +7 (903) 211-04-91 куратору Премии Лыман Юлии.