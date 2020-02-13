"Ростелеком" запустил "Виртуальный ЦОД" в Екатеринбурге

«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-ЦОД» запустили услугу «Виртуальный ЦОД» в Уральском федеральном округе на базе собственного регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге.

Опорный ЦОД Екатеринбурга — узел регионального значения сети центров обработки данных, связанный каналами передачи данных сверхвысокой пропускной способности, запущен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Таким образом, услуги «Виртуальный ЦОД» теперь развернута в шести дата-центрах: М9, М10 и Курчатовский институт в Москве, ЦОД в Новосибирске, Адлере и Екатеринбурге.

Вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома», генеральный директор ГК «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов: «Компания “Ростелеком” последовательно реализует стратегию регионального развития, связанную со строительством центров обработки данных и предоставлением облачных сервисов в тех регионах страны, где существует потенциальный спрос на цифровые сервисы. Объем доступных ресурсов запущенной в Екатеринбурге площадки позволит удовлетворить потребности клиентов не только на Урале, но и в других регионах России. Кроме того, новая площадка будет использоваться как базовая инфраструктура для цифровых сервисов нашей компании, таких как “Видеонаблюдение”, “Виртуальная АТС” и многих других».

Публичное облако «Ростелекома» на Урале соответствует самым высоким требованиям безопасности, а также надежности хранения и обработки данных. Функционально размещение информационных систем и приложений в Екатеринбурге ничем не отличается от дата-центров в Москве, Адлере или Новосибирске — клиент может выбрать платформу виртуализации, создать виртуальные серверы нужных параметров, настроить виртуальную сеть и VPN-доступы в панели управления в режиме онлайн, воспользоваться множеством дополнительных сервисов, предлагаемых «Ростелекомом», а также получить специальное предложение при одновременном использовании услуг IP VPN и «Виртуальный ЦОД».

Директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов: «Запуск новой площадки — наш ответ на многочисленные запросы клиентов Уральского федерального округа на размещение своих информационных систем в облаке. Многим важно, чтобы их данные размещались как можно ближе, например, для построения катастрофоустойчивых инфраструктур — теперь у бизнеса и государственных заказчиков Урала появилась такая возможность».

«Виртуальный ЦОД» в Уральском федеральном округе предоставляет возможность использовать не только платформу виртуализации VMware, но и российскую облачную платформу компании «Тионикс» (входит в группу компаний «Ростелеком»), реализованную на основе OpenStack и сертифицированных дистрибутивов Linux.

В опорном ЦОД Екатеринбурга услуга «Виртуальный ЦОД» организована в принципиально новой модульной архитектуре, которая, с одной стороны, позволяет быстро и экономически эффективно масштабировать облако за счет стандартизации и унификации компонентов модулей, а с другой — повысить качество услуг и фактические показатели SLA за счет дробления большого облака на небольшие независимые модули.

«Ростелеком-ЦОД» — центр компетенций ПАО «Ростелеком» по направлению ЦОД и облачных сервисов. По состоянию на ноябрь 2019 года «Ростелеком» является лидером на российском рынке дата-центров с общей мощностью 6 700 стойко-мест. Сеть центров обработки данных «Ростелекома» связана резервированными магистральными каналами связи сверхвысокой пропускной способности в катастрофоустойчивый кластер.