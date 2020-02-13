Филиал «Россети Центр Курскэнерго» уделят большое внимание профориентационной работе среди школьников и студентов профильных учебных заведений. Круглые столы, дни открытых дверей, экскурсии в Музей истории энергетики и на подстанциях энергетики проводит регулярно в течение всего года.

Очередное профориентационное мероприятие состоялось в Курском железнодорожном техникуме – филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Курск. В нем приняли участие преподаватели и студенты выпускных курсов учебного заведения, потенциальные работодатели.

Специалисты Курскэнерго рассказали студентам о специфике работы в энергетической отрасли, о перспективах развития распределительного электросетевого комплекса филиала, а также о ходе реализации концепции «Цифровой трансформации 2030», которая предполагает полное преобразование электросетевой инфраструктуры до 2030 года. В частности, энергетики познакомили присутствующих с проектами, которые реализуются в электросетевом комплексе Курской области в рамках цифровизации. Из фильма «Цифровой электромонтер» ребята узнали об электромонтерах будущего, которые оснащены мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. Они смогут дистанционно получать задания на выполнение работ, в электронном виде оформлять необходимые разрешающие документы и допуски, фиксировать факт начала и окончания работ.

«Сегодня наше предприятие нуждается в молодых талантливых, активных и креативных специалистах, которые смогут эффективно работать в новых условиях, связанных с внедрением цифровых технологий. Поэтому так важно уже на этапе обучения знакомить студентов со спецификой нашей работы и требованиями к персоналу», - отметил начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.