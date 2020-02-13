Т Плюс направит более 30 млрд рублей на ремонты и реконструкцию

Стоимость программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции группы «Т Плюс» в 2020 году составит 30,9 млрд рублей без НДС. Это на 5% больше, чем аналогичный фактический показатель 2019 года – 29,5 млрд рублей.

На ремонты и ТПиР в тепловых сетях будет направлено 14,8 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году (12,7 млрд рублей). В 2020 году планируется заменить 421 км теплопроводов различных диаметров. Дополнительные вложения (в том числе сверх предусмотренных тарифом) будут направлены в города, перешедшие на новую модель рынка тепла. Так, Ульяновск получит свыше 100 млн рублей. А в случае перехода городов Самарской области на "альткотельную" на обновление теплосетей Самары, Новокуйбышевска и Тольятти будет дополнительно направлено почти 1,2 млрд рублей. Предусмотрена также большая программа по внедрению систем коммерческого учета – ее стоимость составит 1,6 млрд рублей.

На ремонты и ТПиР в генерации будет направлено 16,1 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году (15,8 млрд рублей). В 2020 году Т Плюс продолжит проведение больших инспекций газовых турбин, введенных по программе ДПМ. Благодаря активному наращиванию расходов на генерацию компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.

Т Плюс в 2019 году оптимизировала работу генерирующего оборудования

Группа «Т Плюс» подводит предварительные операционные итоги 2019 года по объектам генерации. За 12 месяцев истекшего года на электростанциях группы выработано 53 987 млн кВт∙ч электрической энергии, что на 2% ниже аналогичного показателя 2018 года. При этом с коллекторов ТЭЦ и котельных группы отпущено 95 834 тыс. Гкал тепловой энергии, данный показатель демонстрирует снижение на уровне 6%.

Снижение показателей связано с оптимизацией работы генерирующего оборудования в ключевых тепловых узлах. Так, в конце 2018 года из контура Т Плюс была выведена Березниковская ТЭЦ-4, а в середине 2019 года остановлено оборудование Березниковской ТЭЦ-10. Теплоснабжение города осуществляется от Березниковской ТЭЦ-2, что позволило максимально эффективно загрузить ее мощности. Мероприятия по переводу нагрузки привели к оптимизации гидравлических режимов в городе и позволят более эффективно развивать тепловой узел в дальнейшем. Кроме того, отпуск тепловой энергии снизился благодаря сокращению спроса из-за более теплой погоды и раннего окончания отопительного сезона.

Сокращение выработки электрической энергии частично компенсировано благодаря вводу в эксплуатацию крупнейших солнечных электростанций Оренбургской области – СЭС "Уран" и СЭС "Нептун" совокупной установленной мощностью в 105 МВТ.

Повышение эффективности работы генерирующего оборудование привело к снижению удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на 3% - до 267,8 г у.т./кВт∙ч. Компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.