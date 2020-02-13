Т Плюс направит более 30 млрд рублей на ремонты и реконструкцию

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13 февраля 2020, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ, Т ПЛЮС
Отрасль: Электроэнергетика
Стоимость программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции группы «Т Плюс» в 2020 году составит 30,9 млрд рублей без НДС. Это на 5% больше, чем аналогичный фактический показатель 2019 года – 29,5 млрд рублей.
На ремонты и ТПиР в тепловых сетях будет направлено 14,8 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году (12,7 млрд рублей). В 2020 году планируется заменить 421 км теплопроводов различных диаметров. Дополнительные вложения (в том числе сверх предусмотренных тарифом) будут направлены в города, перешедшие на новую модель рынка тепла. Так, Ульяновск получит свыше 100 млн рублей. А в случае перехода городов Самарской области на "альткотельную" на обновление теплосетей Самары, Новокуйбышевска и Тольятти будет дополнительно направлено почти 1,2 млрд рублей. Предусмотрена также большая программа по внедрению систем коммерческого учета – ее стоимость составит 1,6 млрд рублей.
На ремонты и ТПиР в генерации будет направлено 16,1 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году (15,8 млрд рублей). В 2020 году Т Плюс продолжит проведение больших инспекций газовых турбин, введенных по программе ДПМ. Благодаря активному наращиванию расходов на генерацию компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.
Группа «Т Плюс» подводит предварительные операционные итоги 2019 года по объектам генерации. За 12 месяцев истекшего года на электростанциях группы выработано 53 987 млн кВт∙ч электрической энергии, что на 2% ниже аналогичного показателя 2018 года. При этом с коллекторов ТЭЦ и котельных группы отпущено 95 834 тыс. Гкал тепловой энергии, данный показатель демонстрирует снижение на уровне 6%.
Снижение показателей связано с оптимизацией работы генерирующего оборудования в ключевых тепловых узлах. Так, в конце 2018 года из контура Т Плюс была выведена Березниковская ТЭЦ-4, а в середине 2019 года остановлено оборудование Березниковской ТЭЦ-10. Теплоснабжение города осуществляется от Березниковской ТЭЦ-2, что позволило максимально эффективно загрузить ее мощности. Мероприятия по переводу нагрузки привели к оптимизации гидравлических режимов в городе и позволят более эффективно развивать тепловой узел в дальнейшем. Кроме того, отпуск тепловой энергии снизился благодаря сокращению спроса из-за более теплой погоды и раннего окончания отопительного сезона.
Сокращение выработки электрической энергии частично компенсировано благодаря вводу в эксплуатацию крупнейших солнечных электростанций Оренбургской области – СЭС "Уран" и СЭС "Нептун" совокупной установленной мощностью в 105 МВТ.
Повышение эффективности работы генерирующего оборудование привело к снижению удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на 3% - до 267,8 г у.т./кВт∙ч. Компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.
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