АО "УК "УНКОМТЕХ" принято в члены РНК СИГРЭ

В соответствии с п. 1.3.3. решения Президиума РНК СИГРЭ (протокол от 07.02.2020 № 19/32) АО «УК «УНКОМТЕХ» принято в Коллективные члены I категории.



Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) -некоммерческая организация, учрежденная в целях представления России в СИГРЭ, организации научно-технического обмена по линии СИГРЭ в России, содействия надлежащему функционированию, прогрессу и инновационному развитию отечественной электроэнергетики.



СИГРЭ создан в 1921 г. во Франции и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций, которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира и оказывает сильное влияние на формирование стратегии развития отрасли многих стран.

