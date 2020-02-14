19-20 февраля в Москве пройдет V Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». В рамках мероприятия запланировано немало различных тематических встреч и мероприятий. Так, например, одним из ключевых событий станет круглый стол «Цифровизация для развития Арктической зоны России». Модератором на нем выступит заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Круглый стол

В ходе круглого стола планируется обсудить целый ряд важных положений. Так, одной из ключевых тем становится реализация нацпроекта «Цифровая экономика». Кроме того, эксперты проговорят нюансы цифровых технологий телекоммуникационной инфраструктуры по развитию сетей связи, вещания, передачи, обработки и хранения данных в регионе. Важным вопросом для обсуждения на круглом столе эксперты называют и развитие геолокационных систем, а также работу с искусственным интеллектом как решением будущего. Естественно, поговорят и об обеспечении информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства. Внимание будет уделено и современным технологиям управления городом, в том числе умным городам, сетям, водопроводам, системам освещения, управлению отходами.

V Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» проводится компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Участники мероприятия

Список участников V Международной Конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2020) становится все больше с каждым днем. В этом году участие в мероприятии планируют принять не только те компании, что собираются не первый год, но и новые предприятия.



Свое участие в Конференции «Арктика-2020» официально подтвердили: ФГБУ «Администрация Севморпути», ПАО «Росвертол», ПАО «Татнефть», ООО «Газпром бурение», ООО "Газпромнефть-Сахалин", ПАО «НК «Роснефть», ООО «Абирой», АО «ОКБМ Африкантов» ООО «СИГМА-ГЕО», ООО ПК «Севкабель», ООО «Завод Москабель», АО «Атомэнерго», ФБУ «Мурманский ЦСМ», ООО «ССПЭБ», ОАО «СУПЕРТЕЛ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, РАНХиГС, МЭИ, Центр исследований экономики Арктики.