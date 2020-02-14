Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») приступили к реализации ремонтной программы, запланированной на этот год. Тем самым ознаменовав начало подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/21 года. К слову, о том, что на предприятиях Комплекса городского хозяйства столицы стартовали мероприятия, направленные на готовность к грядущей зиме на днях сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Главная цель выполняемого комплекса мероприятий – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей с наступлением холодов и пиковых нагрузок.

Энергетики «Россети Московский регион» традиционно сосредотачивают свое внимание на качественном выполнении эксплуатационных работ по энергооборудованию, своевременном и качественном выполнении основных этапов ремонтной программы.

В текущем году только в Москве планируется отремонтировать более 69 км воздушных линий, более 113 км кабельных линий, 47 силовых трансформаторов и 199 выключателей на ПС 35-220 кВ, 1 395 трансформаторных подстанций и 179 трансформаторов на ТП 6-20 кВ.

Также на качественной подготовке к грядущему осенне-зимнему периоду положительно скажется применение цифровых технологий, внедряемых в рамках масштабной программы, направленной на цифровую трансформацию электросетевого комплекса «Россети Московский регион». В компании была создана детализированная база данных электросетевого оборудования, направленная на оборудования компании. Она позволяет учитывать не только статистику по отказам в работе оборудования, но и видеть эффекты от воздействия на него (модернизация, ремонт, техническое обслуживание и т.д.). На основе этой базы данных создана и совершенствуется система управления сетевыми активами, направленная автоматизацию процессов формирования, контроля и анализа исполнения программ ремонта и технического обслуживания сетевого оборудования - необходимых условий обеспечения надежной работы электрической сети.