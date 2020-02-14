RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Встречи

Денис Мантуров встретился с Министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мером

Денис Мантуров встретился с Министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мером

14 февраля 2020, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ

Обсудить на форуме

100 просмотров

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл встречу с Министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мером. В ходе встречи Денис Мантуров отметил, что Россия открыта для сотрудничества с французскими партнерами, обратив внимание на то, что французский бизнес расширяет свое присутствие в России. Стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также перспективные совместные проекты в сферах авиастроения, автомобилестроения, фармацевтики, а также в области Индустрии 4.0.

В этой связи Денис Мантуров упомянул ранее проведенную встречу с президентом группы компаний SAFRAN Филиппом Петиколеном, в ходе которой стороны подробно рассмотрели текущее состояние сотрудничества в области авиа- и двигателестроения, потенциальные точки совместного роста в этом направлении, а также ряд проблемных вопросов, требующих дополнительной проработки.

Кроме того, Денис Мантуров и Брюно Ле Мер обсудили сотрудничество в сфере интернет-торговли. Так, по словам главы Минпромторга, крупнейший интернет-магазин России - Wildberries - активно осваивает европейский рынок и рассматривает Францию в качестве потенциального партнера.

В заключение глава Минпромторга России пригласил Францию принять участие в ключевых событиях для промышленного и инновационного сообщества – Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2020» и Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились встретиться в Москве 6 апреля для продолжения конструктивного диалога в рамках промышленного и торгового сотрудничества двух стран.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Минпромторг РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
В Минэнерго России обсудили проект дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС до 2025 года
12 февраля 2020Денис Мантуров обсудил программы социально-экономического развития Чувашии с ВРИО главы республики
Президент Татарстана встретился с генеральным директором ОАО
Денис Мантуров принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно