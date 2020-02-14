Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл встречу с Министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мером. В ходе встречи Денис Мантуров отметил, что Россия открыта для сотрудничества с французскими партнерами, обратив внимание на то, что французский бизнес расширяет свое присутствие в России. Стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также перспективные совместные проекты в сферах авиастроения, автомобилестроения, фармацевтики, а также в области Индустрии 4.0.

В этой связи Денис Мантуров упомянул ранее проведенную встречу с президентом группы компаний SAFRAN Филиппом Петиколеном, в ходе которой стороны подробно рассмотрели текущее состояние сотрудничества в области авиа- и двигателестроения, потенциальные точки совместного роста в этом направлении, а также ряд проблемных вопросов, требующих дополнительной проработки.

Кроме того, Денис Мантуров и Брюно Ле Мер обсудили сотрудничество в сфере интернет-торговли. Так, по словам главы Минпромторга, крупнейший интернет-магазин России - Wildberries - активно осваивает европейский рынок и рассматривает Францию в качестве потенциального партнера.

В заключение глава Минпромторга России пригласил Францию принять участие в ключевых событиях для промышленного и инновационного сообщества – Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2020» и Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились встретиться в Москве 6 апреля для продолжения конструктивного диалога в рамках промышленного и торгового сотрудничества двух стран.