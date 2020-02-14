В рамках реализации ремонтной программы 2020 года в филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Ульяновские сети» планируют отремонтировать более 1687 км ВЛ 0,4-10 кВ, 995 км высоковольтных линий 35-110 кВ, 29 подстанций 35-110 кВ и 672 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. К массовым ремонтам энергетики приступят в апреле. Уже к 1 октября все работы должны быть завершены.

В настоящее время в филиале организована подготовка к началу ремонтных работ, включающая в себя противоаварийные тренировки, проверку знаний сотрудников, медицинские осмотры, проверку наличия необходимого оборудования, материалов для ремонтов, работоспособность автотранспорта и специальной техники, а также укомплектованность сотрудников всем необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

В «Ульяновских сетях» пройдут показательные допуски, в ходе которых сотрудники ежегодно отрабатывают навыки подготовки рабочего места, тренируются производить отключения, проверять наличие напряжения на токоведущих частях, снимать и устанавливать переносные заземления. Завершающим этапом подготовки станут традиционные соревнования профессионального мастерства, которые пройдут на учебно-тренировочных полигонах во всех производственных отделениях.

В рамках ремонтной кампании этого года энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене дефектной изоляции, установке гасителей вибрации на провода, ремонту и замене контактных соединений, ремонту надземной части фундаментов и выправке железобетонных опор, восстановлению антикоррозийного покрытия оборудования, обновлению контура заземления, обновлению информационных знаков и знаков, предупреждающих об опасности. Также в 2020 году в филиале намечены работы по расчистке трасс ВЛ 0,4-110 кВ общей площадью более 519 га. Расчистка трасс позволит предотвратить возникновение технологических нарушений в работе электросетевых объектов из-за близкого расположения деревьев и кустарников к ЛЭП.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 гг.