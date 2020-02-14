Александр Зажигалкин -Председатель Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков (ГК "Москабельмет")

Годовое общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня в Центре международной торговли Москвы. В ходе мероприятия были утверждены отчет Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс за 2019 год, а также обсуждены и приняты решения по дальнейшему развитию и функционированию Ассоциации на 2020.

Участники мероприятия также утвердили Стратегию Алюминиевой Ассоциации на период 2018 – 2023 гг. с актуализацией на 2020 год. Основными направлениями принятой стратегии являются: развитие потребления алюминия на внутреннем рынке, реализация программы стандартизации и снятия нормативно-правовых ограничений на использование алюминиевых решений, подготовка высококвалифицированных кадров для алюмопотребляющих отраслей, противодействие контрафакту и фальсификату, повышение требований к экологичности производств и материалов, а также качеству продукции.

Среди главных организационных вопросов – избрание членов Совета директоров и председателя, а также и переизбрание членов Правления. Председателем Ассоциации избран Александр Зажигалкин.

Александр Зажигалкин отметил: «Командой Алюминиевой Ассоциации к настоящему времени проведена большая работа по расширению применения алюминия во всех ключевых отраслях российской промышленности. Это и совершенствование нормативной базы, и налаживание межотраслевых связей, и, что крайне важно в текущей ситуации, популяризация алюминия как одного из самых технологичных и перспективных металлов. Моя задача – развить эти направления деятельности, обеспечить максимальную поддержку выведения на рынок новых алюмосодержащих продуктов, совершенствовать структуру межотраслевого взаимодействия для наращивания экспортного потенциала».

Кроме того, произошли изменения в составе одного из секторов в структуре Ассоциации. Павел Моряков (ГК «Москабельмет») возглавил сектор «Энергетика».

В ходе собрания в состав Ассоциации были приняты семь новых компаний. Это АО «Акрон Холдинг» и ООО «МеталлИмпорт», «Кабельный Завод «Цветлит», «МасТТех», «КомпозитПром», «Урало-Сибирская профильная компания» и «АЛ-ПРОФИ». При этом три юридических лица – ООО «Мастер», АО «Цветлит» и «ПРОФИ-Т СПБ» – были исключены из числа членов Алюминиевой Ассоциации. Таким образом, общее число компаний – членов организации достигнет 115.

ИЗ ДОСЬЕ

Зажигалкин Александр Владимирович (1969 г.р.), кандидат юридических наук, член Академии проблем качества, председатель Алюминиевой Ассоциации. Имеет два высших образования – военное и юридическое. Автор свыше 70 научных публикаций и ряда учебных пособий в области стандартизации и инновационной деятельности. Обладает значительным опытом научно-практической и преподавательской работы. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. C 2016 года занимает должность начальника Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД». С февраля 2020 года – председатель Алюминиевой Ассоциации.