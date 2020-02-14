«Россети Волга» (бренд «МРСК Волги») приняла программу цифровой трансформации компании на 2020-2030 гг. В ближайшее десятилетие энергетики будут работать по 14 основным направлениям в сферах управления технологическим процессом, цифрового управления компанией, развития дополнительных сервисов и информационной безопасности.

Итогом реализации программы станет повышение надежности, качества, доступности оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению за счет внедрения цифровых технологий.

Программой предусмотрен переход от «ручного управления» и частичной автоматизации к автоматическому управлению электросетевым комплексом посредством программно-технических комплексов из Единого ЦУС. Широкое распространение получат системы и сети связи цифровой электрической сети.

Для дальнейшего роста эффективной работы компании будет создана единая геоинформационная система (ЕГИС) с отображением информации о существующих объектах и других сведений.

До 2024 года в регионах зоны ответственности «Россети Волга» будут введены в эксплуатацию первые высокоавтоматизированные районы распределительных электрических сетей и цифровые подстанции, оснащенные интеллектуальной системой контроля и управления. В данный момент идет апробация технических цифровых решений на базе энергообъектов компании в Ульяновской и Оренбургской областях. Элементы цифровизации также активно внедряются при реконструкции энергообъектов всех филиалов компании.

В ближайшее десятилетие энергетики продолжат модернизировать систему учета электроэнергии. Конечная цель – обеспечение 100% уровня оснащенности интеллектуальными приборами учета по границам балансовой принадлежности. С 2020 по 2030 гг. энергетики установят порядка 1 млн 152 тыс. современных приборов учёта. Что, в свою очередь, позволит сберечь 394 млн кВт.ч электроэнергии и сэкономить 17 млрд рублей.

В планах энергетиков также внедрение технологии «Цифровой электромонтер», модернизация системы «Глонасс» на автопарке компании, создание системы управления производственными активами, развитие системы информационной безопасности. Повсеместное распространение цифровые технологии в филиалах «Россети Волга» получат к концу 2030 г.

По итогам реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса энергетики ожидают рост производительности труда порядка 30%.

* фото с twitter-аккаунта сайта "Цифровая подстанция"