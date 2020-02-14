Первое из 10 ключевых событий текущего года по сооружению Курской АЭС-2 выполнено досрочно – на энергоблоке №1 завершен монтаж первого яруса наружной защитной оболочки реактора.

«Работы по сооружению энергоблоков Курской АЭС-2 идут в графике и даже с некоторым опережением, – отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Николай Митрофанов. – Сооружение оболочки велось поэтапно. Установили 15 армоблоков, которые сомкнулись в круг диаметром 50,8 метра».

Экономии времени удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию всех задействованных в данной операции структур, а также благодаря реализации ПСР-проекта по максимальному укрупнению конструкций блоков в цеху. «Данная технология, - отметил директор филиала ООО «Трест РосСЭМ» Алексей Смирнов, - позволила минимизировать высотные работы на стройплощадке и связанные с этим потери времени на организацию рабочих мест на высоте».

Наружная защитная оболочка – одна из важных локализующих систем безопасности энергоблока. Она предназначена как для восприятия нагрузок от эксплуатационных воздействий – ионизирующего и теплового излучения, так и внешних экстремальных климатических воздействий – ураганов, смерчей, сейсмического воздействия уровня МРЗ (максимальное расчетное значение), а также воздействия ударной волны, падения самолёта.

«Высота защитной оболочки 65,4 метра, толщина оболочки от 0,5 до 1,5 метра, – продолжил Николай Митрофанов. – Проектом предусмотрена конструкция из пяти ярусов, ее монтаж рассчитываем завершить в 2023 году».

Установку первого яруса наружной защитной оболочки строители начали с отметки -0,050 метра, нарастив конструкцию до отметки +8,950 метра.

Сейчас ведется установка доборной арматуры, следующим этапом станет бетонирование второй захватки первого яруса НЗО (в первую строители уже уложили бетон) и прилегающих конструкций. К установке следующего яруса строители планируют приступить в конце мая.

Источник: Управление информации и общественных связей Курской АЭС, Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Росатома