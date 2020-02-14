Федеральная комиссия по регулированию энергетики США FERC согласовала предложения независимого системного оператора штатов Новой Англии* ISO New England к 14-му плановому ежегодному аукциону по отбору резервов мощности на три года вперед (Forward Capacity Auction, FCA) для периода поставки с 1 июня 2023 г. по 31 мая 2024 г.

Предложенный ISO-NE и одобренный FERC объем закупки резервов мощности на аукционе составляет 33 431 МВт, куда вошли 1 940 МВт поставок мощности из соседнего штата Нью-Йорк и Канады в условиях аварийной взаимопомощи.

Суммарная мощность заявок, прошедших квалификационный отбор, составила 34 904 МВт, из них 31 054 МВт за счет действующих объектов генерации, в том числе с непостоянной выработкой, 83 МВт за счет импорта мощности и 3 728 МВт за счет объектов с управляемым потреблением (Demand Response).

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* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.