Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» в рамках инвестиционной программы завершил установку современных приборов учета в населенных пунктах 8 районов Республики. Всего установлено 1888 интеллектуальных счетчиков. Ожидаемый эффект – общая экономия почти 9,5 млн. кВт.ч. в год.

Жители пригородного села Лямбирь уже ощутили экономическую выгоду от таких новшеств. Об этом представители районного центра говорили на встрече с заместителем директора по развитию и реализации услуг филиала «Мордовэнерго» Виталием Лялькиным.

В селе установлены «умные счетчики» производства предприятий российского концерна «Энергомера». Приборы учета смонтированы на опорах линии электропередачи. Это позволяет в автоматическом режиме передавать показания потребляемой электроэнергии в службу реализации услуг филиала «Мордовэнерго». Для жителей такие счетчики очень удобны – при помощи специального пульта они смогут контролировать расход электричества и на основании этого выбрать приемлемый для себя тариф. Соответствующая заявка направляется в сетевую и сбытовую компанию.

На встрече с потребителями отмечалось, что интеллектуальные счетчики обеспечивают прозрачность платежей и совершенствуют учет за расходами энергоресурсов. В рамках решаемых задач по цифровой трансформации энергетики установка систем интеллектуального учета позволит не только полностью автоматизировать сбор данных о потреблении энергоресурсов, но и исключить факты неправомерного энергопотребления. А это в конечном итоге положительно отразится на показателях качества электроэнергии в сети конкретных населенных пунктов.