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Модернизация

"Ростелеком" завершил первый этап строительства оптики для радиотелепередающего центра Республики Мордовия

Ростелеком завершил первый этап строительства оптики для радиотелепередающего центра Республики Мордовия

14 февраля 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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«Ростелеком» завершил первый этап создания оптической инфраструктуры связи для объектов «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) в Республике Мордовия. Провайдер построил 360 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 31 объекта РТРС. Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают качественную и бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала.

Александр Лазуткин, главный инженер филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия»:

«Оптические сети, построенные "Ростелекомом", прежде всего будут использоваться в качестве резерва. При ухудшении метеоусловий или возникновении проблем при передаче сигнала через спутник телевидение и радио будут доступны жителям республики. Особенно это актуально для удаленных районов региона».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Доставка сигнала РТРС будет осуществляться по магистральной сети “Ростелекома”. Использование современных технологий, полное резервирование каналов связи и постоянный контроль качества сервиса позволяют нам обеспечить бесперебойную передачу телесигнала до потребителя».

До конца 2021 года компания построит в Республике Мордовия 40 км ВОЛС до шести вышек РТРС.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» – основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в республике. В апреле прошлого года Республика Мордовия отключила аналоговое телевизионное вещание федеральных телеканалов и завершила переход на цифровой сигнал.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП «РТРС» в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.

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