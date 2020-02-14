«Ростелеком» завершил первый этап создания оптической инфраструктуры связи для объектов «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) в Республике Мордовия. Провайдер построил 360 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 31 объекта РТРС. Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают качественную и бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала.

Александр Лазуткин, главный инженер филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия»: «Оптические сети, построенные "Ростелекомом", прежде всего будут использоваться в качестве резерва. При ухудшении метеоусловий или возникновении проблем при передаче сигнала через спутник телевидение и радио будут доступны жителям республики. Особенно это актуально для удаленных районов региона».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»: «Доставка сигнала РТРС будет осуществляться по магистральной сети “Ростелекома”. Использование современных технологий, полное резервирование каналов связи и постоянный контроль качества сервиса позволяют нам обеспечить бесперебойную передачу телесигнала до потребителя».

До конца 2021 года компания построит в Республике Мордовия 40 км ВОЛС до шести вышек РТРС.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» – основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиовещания в республике. В апреле прошлого года Республика Мордовия отключила аналоговое телевизионное вещание федеральных телеканалов и завершила переход на цифровой сигнал.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП «РТРС» в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.