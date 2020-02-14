Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией новые предприятия АПК

Филиал "Россети Центр Смоленскэнерго" в 2019 года в рамках поддержки развития агропромышленной сферы исполнил договора технологического присоединения (ТП) и обеспечил дополнительной мощностью предприятия агропромышленного комплекса Смоленской области. Всего за год было обеспечено 4 МВт мощности 30 объектам АПК. Все объекты подключены по второй либо третьей категории надежности.

Самый крупный присоединенный к сетям филиала в 2019 году объект АПК - ЗАО "Тропарево" (ОП «Тропарево-Сычёвка») в Сычевском районе максимальной мощностью - 1050 кВт. Объект представляет собой комплекс по приемке и переработке зерна, который специализируется на выращивании зерновых культур для обеспечения кормовой базой свиноводческих комплексов, расположенных на территории Смоленской области. Построен в рамках инвестиционного проекта Смоленской области «Проект по строительству комбикормового завода с элеватором».

Также в рамках договоров технологического присоединения специалистами филиала было выполнено присоединение к сетям Смоленскэнерго электрооборудования и освещение комбикормового цеха ООО "Славянский продукт" в д. Денисово Починковского района (мощность 500 кВт), линии по производству комбикорма (мощность 120 кВт) и кормоцех (мощность 150 кВт) в Сафоновском районе, а также комплекс для хранения яблок ООО "Городнянские сады" в д. Мольгино Новодугинского района (мощность 640 кВт). Развитие АПК имеет большое значение для социально-экономической сферы, предоставляя жителям новые рабочие места.

Реализацию проектов по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов агропромышленного комплекса энергетики выполняют в рамках подписанного в сентябре 2014 года соглашения между Смоленскэнерго и Администрацией Смоленской области. Предмет соглашения - объединение усилий и сотрудничество сторон в целях поддержки сельскохозяйственных предприятий.